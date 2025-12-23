Festeggia 110 anni l'uomo più anziano della Liguria, secondo in Italia e automobilista più longevo

Ha compiuto oggi 110 anni Michele Gai, l'uomo più anziano della Liguria, il secondo più longevo d'Italia. Gai è anche l'automobilista piu' anziano d'Italia. Nato a Torino, il 23 dicembre del 1915, nella vita è stato titolare di una tabaccheria e commerciante di generi alimentari e oggi vive nella casa di riposo "Quaglia", di Diano Castello (Imperia).
"Ha avuto una vita piena - racconta la pronipote Sara Grosso - purtroppo, senza figli a cui trasmettere il suo prodigioso dna". Dopo aver vissuto tanti anni in Piemonte, ha deciso di trasferirsi in Liguria, terra di cui si è innamorato, dove ha trascorso gli anni della maturità. Intorno ai cent'anni, nonostante le buone condizioni di salute, ha scelto, volontariamente e in piena consapevolezza, di vivere in casa di riposo, per sentirsi più protetto e al sicuro. "Zio gioca a carte, segue lo sport in tv, fa il cruciverba e legge moltissimo; ha quasi finito i libri di suo interesse all'interno della biblioteca della casa di riposo. Ha guidato fino a 104 anni, quando ha dovuto smettere per via delle chiusure legate al Covid".
Alle 15, nella casa di riposo, si terrà la festa di compleanno.
