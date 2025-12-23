Pericolo valanghe, chiuso il tunnel di Tenda

È stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni il tunnel di Tenda, a causa del pericolo di valanghe sul versante francese, dopo le intense nevicate delle ultime ore.

Chiusura fino a cessata necessità

La decisione è stata comunicata da Anas, che ha precisato come la chiusura sia in vigore a tempo indeterminato, fino a cessata necessità. Il transito sarà ripristinato solo quando saranno garantite condizioni di piena sicurezza per gli utenti.