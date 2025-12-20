Quando gli anziani diventano acquerelli che raccontano la vita

Vanessa Di Mario di mestiere fa la fisioterapista ed è impiegata alla Fondazione Orengo Demora di Borgomaro. Forse è questa sua esperienza che l’ha portata a occuparsi di anziani e case di riposo.

Sì, perché Vanessa è anche un’artista, in particolare pittrice. Utilizza la tecnica dell’acquerello e attraverso di esso riesce a raccontare attimi e impressioni della realtà che la circonda. Ha fatto così anche per quanto riguarda i “diversamente giovani”, che immortala (anche la fotografia accompagna da tempo il suo percorso creativo) nei piccoli momenti di ogni giorno.

La mostra, chiamata Re-start e patrocinata dal Comune di Alassio, è stata inaugurata presso la galleria Artender (passeggiata Cadorna 53) ed è curata da Carla Paura: “Gli acquerelli diventano finestre su attimi semplici e sorprendenti, ricordandoci che ogni giorno, a ogni età, può essere un nuovo inizio”.

Vanessa Di Mario negli anni ha partecipato a numerose esposizioni, personali e collettive, in diverse città italiane, traendo il meglio da ogni esperienza. Le sue opere nascono da ciò che incontra ogni giorno, lasciando che la bellezza emerga. Come in questa mostra, che, osserva giustamente Carla Paura, “ci invita a superare lo stereotipo dell’anziano fragile o isolato, rivelando invece una quotidianità viva, fatta di gesti pieni di significato”.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al , dalle 16-19, con ingresso libero.