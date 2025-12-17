Camion in fila per entrare in porto, traffico di nuovo nel caos a Ponente

Nuova mattinata di caos traffico nel ponente genovese dove il grande afflusso di mezzi pesanti, in coda oggi per entrare al terminal Pra' di Pra' - chiuso per maltempo per tutta la giornata di ieri, sta creando non pochi problemi. A peggiorare la situazione la pioggia, che anche oggi ha spinto molti genovesi a lasciare a casa lo scooter e prendere la macchina, aggravando una situazione già complessa.

Vento forte su Genova, chiuso il Terminal Psa. Caos traffico al casello di Pra'

Che cosa sta succedendo

Il terminal Psa intanto, questa mattina ha riaperto e risulta operativo: il traffico da smaltire è però importante, tanto che, esattamente come ieri quando le attività del porto erano sospese, la coda di mezzi pesanti inizia dall'autostrada A26. Una lunga coda che non lascia scampo al fragile traffico, autostradale e cittadino: sulla A10 si registrano problemi in uscita al casello di Genova Pra', coda anche sulla A26 a partire da Masone in direzione Genova Voltri. Il tratto che da Masone viaggia fino allo svincolo con la A10, inoltre, è caratterizzato da un cambio di carreggiata che, di conseguenza, fa scendere le corsie disponibili per chi si sposta verso la città da tre a due.