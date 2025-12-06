Più di quattromila persone all’inaugurazione del Winter Park a Ponte Parodi

A Ponte Parodi grande festa per il taglio del nastro della nuova edizione del Winter Park di Genova, il luna park mobile più grande d’Europa. Oltre cento attrazioni e diverse novità, tra cui una nuova attrazione adrenalinica. Quattromila persone attendevano fin da questa mattina ai cancelli d’ingresso. Il via ufficiale è stato dato alle 15 con un emozionante taglio del nastro, alla presenza di importanti rappresentanti istituzionali e organizzativi: il portavoce dello staff del Winter Park, Mattia Gutris; l’organizzatrice della mattinata dedicata alle persone con disabilità, Nadia Superina, insieme a suo figlio Gabriele; il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci; la sindaca di Genova, Silvia Salis; e l’assessora comunale al Turismo e Commercio, Tiziana Beghin.

Dopo le 250.000 presenze registrate nella passata edizione, il Winter Park si conferma un evento imperdibile, capace di attrarre famiglie, giovani e anziani. "È emozionante vedere le folle di persone di ogni età aspettare in coda per entrare subito — racconta Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park —. Il luna park natalizio di Genova ha una storia che supera il secolo, ma ogni anno introduciamo novità per mantenere viva la magia. Il calore e l’affetto della città testimoniano che stiamo percorrendo la strada giusta".

Ponte Parodi confermata e migliorie per la sicurezza

Dopo i successi delle scorse edizioni, Ponte Parodi resta la location scelta per questa edizione del Winter Park. Numerosi interventi di Aster, tra cui miglioramenti all’illuminazione, una piccola asfaltatura e una migliore organizzazione degli spazi, hanno reso il parco più accessibile e sicuro. "Abbiamo lavorato oltre due settimane per garantire il successo e la sicurezza dell’evento – afferma Francesca Aleo, direttrice generale di Aster –. Il nostro impegno quotidiano nella cura degli spazi pubblici si riflette nel supporto a manifestazioni come questa, che rappresentano una tradizione preziosa per Genova".

Novità e calendario eventi

L’edizione 2025-26 del Winter Park si arricchisce con nuove attrazioni. Tra le oltre 100 proposte spicca il “Nitro”, una piattaforma rotante a 360 gradi molto amata dagli amanti del brivido. Il programma eventi si rivolge in particolare alle famiglie, con appuntamenti speciali come la visita di supereroi – Batman, Hulk, Deadpool e Capitan America – prevista per domenica 14 dicembre alle ore 15.

Il Villaggio di Babbo Natale aprirà lunedì 22 e martedì 23 dicembre, con la casetta incantata dove i bambini potranno consegnare le proprie letterine. Martedì 30 dicembre si celebrano vent’anni della mattinata dedicata alle persone con disabilità, un’iniziativa inclusiva e molto partecipata, che consente a loro e ai loro accompagnatori di usufruire gratuitamente delle attrazioni. Infine, martedì 6 gennaio 2026, le Befane gireranno per il parco distribuendo doni e caramelle.

Orari e punti di accesso

Il Winter Park Genova è aperto da sabato 6 dicembre 2025 a domenica 18 gennaio 2026, con orari che variano: dalle 15 alle 24 nei giorni feriali, dalle 10.30 alle 24 nei festivi. Durante il periodo dal 22 dicembre al 6 gennaio valgono sempre gli orari festivi.

L’accesso al parco è consentito esclusivamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è attivo il centralino al numero 3403554757.