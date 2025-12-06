La Natività nella Pontedecimo del '900: svelato il presepe di Regione Liguria

È stato inaugurato il tradizionale presepe della Regione Liguria, allestito nell’ingresso della sede di piazza De Ferrari. Questo pomeriggio l’arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca, ha benedetto la Natività alla presenza del presidente della Regione Marco Bucci, della sindaca di Genova Silvia Salis e di una delegazione di lavoratori dell’ente.

Il presepe artigianale

Il presepe, curato dall’associazione “La via del Sale”, è composto da statuine artigianali d’argilla e rappresenta una Natività ambientata nella Pontedecimo di inizio Novecento. Le statuine, oltre ai classici personaggi citati dal Vangelo, raffigurano gli abitanti, gli artigiani e i commercianti del vecchio Borgo.

Tradizione ligure da tramandare

“Allestire un presepe in Regione è una tradizione preziosa, che va coltivata e trasmessa alle nuove generazioni, ed è anche un modo per avvicinare le istituzioni ai cittadini in quel periodo di festa e riflessione che è il Natale – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. L’arte del presepe ha una storia secolare nella nostra Regione; per celebrarla quest’anno ospitiamo un piccolo angolo di Liguria, una Pontedecimo di inizio Novecento che racconta la storia del nostro territorio. Ringrazio cuore monsignor Tasca, che ha voluto essere presente e portare il dono della benedizione a questo momento. Auguro a tutti, a nome della Regione, un Natale 2025 pieno di serenità e gioia”.

“Siamo nel tempo di Avvento, che per noi cristiani rappresenta un periodo di attesa della venuta di Dio nel mondo – dice l’arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca -. Il presepe rende visibile a tutti la nascita di Gesù, nel presepe la presenza di Dio nella storia dell’uomo si fa tangibile. La natività raffigurata con fantasia e ingegno nei tanti presepi allestiti nelle chiese, nelle case, nei luoghi di lavoro, negli ospedali e in tante sedi di istituzioni, ci rimanda al cuore del Natale. Per chi crede, il Natale celebra la nascita di Gesù. Per i non credenti, il presepe costituisce un messaggio di pace e di accoglienza. Fare il presepe nelle proprie case, così come nei tanti ambienti della vita quotidiana, non è solo un esercizio di fantasia ma un’occasione per coinvolgerci, fermarci dalle nostre attività frenetiche e ritrovarci insieme ad allestire una mangiatoia in una grotta, in attesa della nascita di un Bambino, che è l’Emmanuele, Dio con noi”.

“Celebrare il Natale attraverso i simboli della tradizione significa rinnovare un senso di comunità che tiene insieme le generazioni e, come in questo caso, rafforza il legame con il territorio - dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis - ringrazio il presidente Marco Bucci per l’invito a un’inaugurazione che apre una serie di appuntamenti che daranno il via alle festività natalizie genovesi. Lunedì il Comune di Genova inaugurerà infatti il suo presepe storico a Palazzo Rosso con la benedizione dell’arcivescovo mons. Marco Tasca, poi l’appuntamento sarà in piazza De Ferrari per l’accensione del grande albero di Natale. Una doppia occasione per condividere con la cittadinanza l’atmosfera delle feste con un forte senso di partecipazione e di condivisione”.