Taglio del nastro per il Winter Park a Ponte Parodi: oltre 100 attrazioni e la novità “Nitro” per i più coraggiosi

Sarà oggi alle 15 in punto il taglio del nastro che darà il via alla festa del Winter Park, un luna park affacciato sul mare che, da più di un secolo, porta a Genova oltre 100 attrazioni per grandi e piccini. Da questo sabato a domenica il Winter Park Genova torna a Ponte Parodi con un’edizione colma di novità, a partire dall’inaugurazione. Oggi alle 15 si alza infatti il sipario su uno dei simboli del genovese: dopo il taglio del nastro, i primi 1000 visitatori ricevono in omaggio un blocchetto da 100 euro di sconto da utilizzare il giorno stesso o nei successivi giorni feriali fino a sabato . In seguito, per tutta la giornata, mascotte e animatori offrono un primo assaggio dell’atmosfera natalizia tipica del Winter Park, tanto amata e attesa da famiglie, turisti e genovesi di ogni età.

Il Winter Park Genova torna quindi in città portando con sé diverse novità, a partire dall’introduzione di una nuova attrazione di pura adrenalina. "Abbiamo lavorato molto per rendere questa edizione ancor più ricca delle precedenti – anticipa Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – e, per la prima volta, tra le più di 100 attrazioni presenti ci sarà il “Nitro”, una piattaforma rotante a 360 gradi che sarà sicuramente molto apprezzata dai più temerari. Tra le altre novità, il calendario di eventi avrà più iniziative rivolte alle famiglie, oltre a includere un evento nato vent’anni fa a cui teniamo molto e che, l’anno scorso, ha registrato il record di 4500 presenze da tutta Italia: la mattinata dedicata alle persone con disabilità". Inoltre, confermata Ponte Parodi come location dopo gli ottimi risultati delle ultime edizioni del Winter e del Summer Park. "Nel 2024 – aggiunge Gutris – in 41 giorni abbiamo registrato 250mila presenze e crediamo molto in questo luogo: è in una posizione strategica ed è facilmente raggiungibile da cittadini e turisti con autobus e metro. Ringraziamo molto – conclude – la sindaca Silvia Salis, l’assessora Tiziana Beghin e tutto il Comune di Genova per il lavoro svolto per permetterci di portare in città un luna park di livello internazionale come il Winter Park».

A più di cent’anni dal primo giro in giostra, il Winter Park torna così a colorare le festività natalizie di Genova. "Nonostante le difficoltà di quest'anno – commenta l’assessora al Turismo e Commercio Tiziana Beghin – il Winter Park, simbolo del nostro , ritorna più ricco che mai. Un ringraziamento speciale va ai nostri uffici e agli organizzatori per la straordinaria sinergia. Da genovese, non vedo l'ora di vedere il parco pieno di famiglie e di bambini. Perché è proprio questo lo spirito del : un lavoro di squadra che si trasforma in gioia condivisa".