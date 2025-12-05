Imperia, Confcommercio festeggia i suoi 80 anni
2 secondi di lettura
di stage
ARTICOLI CORRELATI
Lunedì 01 Dicembre 2025
Confcommercio, a Imperia spente le prime 80 candelineIl presidente Enrico Lupi: “ Quando si spengono le luci, le città diventano più fragili”
TAGS
Ultime notizie
- Il Galata Museo del Mare apre al pubblico la nuova Sala Colombo con "IMPATTO. Cristoforo Colombo e il Mondo Altro"
- Imperia, Confcommercio festeggia i suoi 80 anni
- Rischia di investire un poliziotto e insulta gli operatori: arrestato 28enne
- Sindacato di polizia manifesta davanti alla Questura: "Basta agenti feriti"
- Tassa sui crocieristi, il comitato: "Costa quanto una bottiglietta a bordo"
- Incidenti stradali, in un anno in Liguria coinvolte oltre 6mila auto
IL COMMENTO
Niente presepe a Tursi. Non c'era posto per loro, neanche a Genova?
Ex Ilva, azienda senza futuro: così vince la cattiva politica