Re:City, i progetti di rigenerazione urbana a Genova e in Liguria. L'evento a Terrazza Colombo

Venerdì 5 dicembre a Terrazza Colombo a Genova è prevista una mattinata di confronto dedicata alla rigenerazione urbana come leva di trasformazione concreta. In un momento in cui città e territori sono chiamati a rispondere alle sfide ambientali, sociali ed economiche, Re:City mette al centro i progetti realizzati, in corso e futuri, a Genova e in Liguria. Un dialogo operativo tra istituzioni, imprese e progettisti per raccontare interventi, modelli e visioni che stanno cambiando il volto del territorio. L'intervista a Daniela Boccadoro Ameri, presidente di Ameri Communications.