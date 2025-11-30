Gru in via Pieragostini: disagi al traffico nel ponente di Genova

Disagi al traffico nel ponente genovese in questa ultima domenica di novembre. Dalle prime ore della mattina in via Pieragostini a Sampierdarena è stato impostato un senso unico alternato per consentire l'operatività di una gru che occupa un'intera carreggiata.

Dalla mattina si registrano code in direzione centro e ponente. Anche sui canali social in molti hanno segnalato la problematica. Sul posto gli agenti della polizia locale per agevolare la viabilità.

Entro la giornata il lavoro che impone la presenza della gru in mezzo alla strada dovrebbe terminare ripristinando la regolare viabilità. Via Pieragostini, poco prima del ponte di Cornigliano, è una strada fondamentale per quanto riguarda la viabilità perché rappresenta l'accesso e l'uscita di via Perlasca e di via 30 Giugno.