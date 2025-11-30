Venerdì 12 dicembre lo sciopero generale della Cgil. A Genova manifestazione e corteo

La Cgil ha proclamato uno sciopero generale per il prossimo 12 dicembre, con manifestazioni in tutta Italia, tra cui un lungo corteo a Genova. Motivo della protesta? La legge di bilancio 2026 varata dal governo.

Le motivazioni dello sciopero

"Il 12 dicembre anche a Genova scendiamo in piazza per dire no a una Legge di Bilancio ingiusta e per rivendicare diritti, equità e dignità per tutte e tutti. Scioperiamo perché:

- Servono aumenti veri di salari e pensioni

- Va fermato l’innalzamento dell’età pensionabile

- Bisogna investire su sanità e istruzione, non sul riarmo

- La precarietà va combattuta, non alimentata

- Servono politiche industriali e del terziario all’altezza

- Serve una riforma fiscale equa e progressiva

Il programma di venerdì 12 dicembre

L'appuntamento è alle 9 del mattino presso la Stazione Marittima di Genova. A seguire i manifestanti partiranno per un lungo corteo cittadino che si concluderà davanti alla Prefettura di Genova in largo Lanfranco. A chiudere un comizio con Pino Gesmundo, segretario nazionale Cgil.



