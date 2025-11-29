Continue aggressioni sui bus, parte 'Sicurezza in movimento': vigili al bordo

Basta chiedere di abbassare la voce per finire al pronto soccorso: ieri mattina, linea 1 in via Pacinotti (Sestri Ponente), una passeggera è stata colpita con un pugno al volto da un 31enne, che le ha fratturato zigomo e orbita prima di scendere e dileguarsi.
Bus sempre più a rischio: aggressioni in aumento, autisti e passeggeri in allarme
L’episodio di ieri è solo l’ultimo di una serie che negli ultimi mesi ha fatto crescere la preoccupazione tra autisti e passeggeri Amt. Aggressioni, molestie, vandalismi: i casi sono in costante aumento, soprattutto nelle ore serali e sulle linee che attraversano i quartieri più difficili.La risposta del Comune arriva oggi: parte ufficialmente 'Sicurezza in movimento', il progetto che porta per la prima volta gli agenti della polizia locale direttamente a bordo dei bus e nelle fermate più critiche.
Vigili direttamente a bordo dei bus Amt
"Questo progetto nasce da un'esigenza concreta: garantire a chi utilizza i mezzi pubblici un ambiente più sicuro e sereno, in ogni momento della giornata - ha detto la sindaca Silvia Salis - è un impegno che portiamo avanti insieme alla polizia locale e ad Amt, con un approccio fondato sulla collaborazione e sulla presenza costante sul territorio. La sicurezza è una componente essenziale della qualità della vita e della mobilità quotidiana. È un passo avanti nella direzione di una città più attenta, più accessibile e più capace di ascoltare le esigenze dei cittadini, attraverso un modello che mette al centro prevenzione, prossimità e ascolto".
"Sicurezza in movimento rappresenta un'evoluzione significativa del modo di operare della polizia locale nei contesti della mobilità urbana - afferma l'assessora alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi - Con questo progetto offriamo un servizio più vicino alle persone e capace di adattarsi rapidamente alle criticità quotidiane, per accompagnare la città verso una mobilità più sicura, migliorando la qualità della vita degli utenti del trasporto pubblico".
Viscogliosi: "Presenza vicina e pronta a intervenire"
In particolare, vengono rafforzate le pattuglie a bordo e sul territorio, con l'impiego aggiuntivo dei reparti specialistici antidegrado e delle unità cinofile nelle aree più critiche. Durante la settimana, da lunedì a sabato, viene potenziata la presenza delle pattuglie di quartiere a bordo dei bus. Il venerdì e il sabato si prevede la presenza serale e notturna di sei agenti nei capolinea e alle fermate maggiormente esposte a episodi di degrado. È previsto l'impiego di pattuglie in abiti civili per il contrasto di borseggi e scippi, sia a bordo dei mezzi sia nelle zone di maggiore affluenza del trasporto pubblico. La pianificazione dei servizi si basa sulle segnalazioni di AMT e sugli indirizzi espressi in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
