Continue aggressioni sui bus, parte 'Sicurezza in movimento': vigili al bordo

Bus sempre più a rischio: aggressioni in aumento, autisti e passeggeri in allarme

L’episodio di ieri è solo l’ultimo di una serie che negli ultimi mesi ha fatto crescere la preoccupazione tra autisti e passeggeri Amt. Aggressioni, molestie, vandalismi: i casi sono in costante aumento, soprattutto nelle ore serali e sulle linee che attraversano i quartieri più difficili. La risposta del Comune arriva oggi: parte ufficialmente 'Sicurezza in movimento', il progetto che porta per la prima volta gli agenti della polizia locale direttamente a bordo dei bus e nelle fermate più critiche.

Vigili direttamente a bordo dei bus Amt

"Questo progetto nasce da un'esigenza concreta: garantire a chi utilizza i mezzi pubblici un ambiente più sicuro e sereno, in ogni momento della giornata - ha detto la sindaca Silvia Salis - è un impegno che portiamo avanti insieme alla polizia locale e ad Amt, con un approccio fondato sulla collaborazione e sulla presenza costante sul territorio. La sicurezza è una componente essenziale della qualità della vita e della mobilità quotidiana. È un passo avanti nella direzione di una città più attenta, più accessibile e più capace di ascoltare le esigenze dei cittadini, attraverso un modello che mette al centro prevenzione, prossimità e ascolto".



"Sicurezza in movimento rappresenta un'evoluzione significativa del modo di operare della polizia locale nei contesti della mobilità urbana - afferma l'assessora alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi - Con questo progetto offriamo un servizio più vicino alle persone e capace di adattarsi rapidamente alle criticità quotidiane, per accompagnare la città verso una mobilità più sicura, migliorando la qualità della vita degli utenti del trasporto pubblico".

Viscogliosi: "Presenza vicina e pronta a intervenire"