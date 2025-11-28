Alla scoperta dell’artigianato ligure: due cacce al tesoro natalizie a Genova e Rapallo

Quest'anno il natale in Liguria si festeggia con due speciali cacce al tesoro alla scoperta dell'artigianato ligure: un’occasione per famiglie e gruppi di amici di scoprire il valore autentico del "compra artigiano" passeggiando tra le botteghe di Rapallo e il cuore del centro storico di Genova.

Confartigianato Liguria propone sabato 6 dicembre la prima caccia al tesoro al porto Carlo Riva di Rapallo tra le antiche botteghe artigianali affacciate sul mare, con prove creative e indizi per famiglie e bambini. Il secondo appuntamento è programmato per sabato 13 dicembre nel centro storico di Genova, la seconda edizione di un evento che ha già conquistato centinaia di partecipanti, invitandoli a esplorare vicoli, botteghe storiche e mestieri tramandati nel quartiere più grande d’Europa.

Gli appuntamenti per le due cacce al tesoro