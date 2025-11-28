Attualità

Torna alla homepage

Alla scoperta dell’artigianato ligure: due cacce al tesoro natalizie a Genova e Rapallo

Sabato 6 dicembre la prima caccia al tesoro al porto Carlo Riva di Rapallo tra le antiche botteghe artigianali affacciate sul mare. Il secondo appuntamento è programmato per sabato 13 dicembre nel centro storico di Genova
54 secondi di lettura
di c.o.

Quest'anno il natale in Liguria si festeggia con due speciali cacce al tesoro alla scoperta dell'artigianato ligure: un’occasione per famiglie e gruppi di amici di scoprire il valore autentico del "compra artigiano" passeggiando tra le botteghe di Rapallo e il cuore del centro storico di Genova.

Confartigianato Liguria propone sabato 6 dicembre la prima caccia al tesoro al porto Carlo Riva di Rapallo tra le antiche botteghe artigianali affacciate sul mare, con prove creative e indizi per famiglie e bambini. Il secondo appuntamento è programmato per sabato 13 dicembre nel centro storico di Genova, la seconda edizione di un evento che ha già conquistato centinaia di partecipanti, invitandoli a esplorare vicoli, botteghe storiche e mestieri tramandati nel quartiere più grande d’Europa.

Gli appuntamenti per le due cacce al tesoro

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Domenica 08 Dicembre 2024

In 160 alla prima caccia al tesoro artigiana a Genova in vista del Natale

L'iniziativa ha portato tanti genovesi, ma anche alcuni turisti e due studentesse straniere dell’Università di Genova da poco in città a scoprire la storia della città intrecciata a quella dell’artigianato
Sabato 30 Novembre 2024

A Genova la prima caccia al tesoro alla scoperta delle botteghe artigiane

L'evento gratuito è in programma per il 7 dicembre

TAGS