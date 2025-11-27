Canile Monte Contessa, lavori ok: torna il riscaldamento

Buone notizie per gli ospiti del canile di Monte Contessa a Genova. I lavori sulle caldaie hanno avuto esito positivo e il sistema di riscaldamento è pienamente funzionante in tutte le stecche spiega il Comune di Genova.

"È un atto concreto, semplice ma di grande importanza, perché la cura per gli animali passa anche da queste attenzioni quotidiane – commenta la consigliera delegata al Benessere animale, Francesca Ghio –. Ora, ogni ambiente della struttura offre il calore necessario ai nostri amici a quattro zampe, mentre aspettano una famiglia pronta ad accoglierli e a prendersi cura di loro".

Nel frattempo in città è partita la campagna di affissioni con cinque soggetti diversi, cani e gatti ospitati a Monte Contessa, quindi animali reali con storie reali e che possono essere adottati.