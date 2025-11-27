Sciopero generale a Genova, il percorso del corteo

Venerdì nero per la viabilità genovese nella giornata del 28 novembre, per lo sciopero generale indetto dai sindacati di base e Usb contro la manovra del Governo Meloni e i fondi destinati al riarmo a discapito di diversi settori.
A Genova il blocco principale della manifestazione si concentrerà dalle 8.30 davanti alla stazione di Brignole, da cui poi partirà il corteo che attraverserà il centro cittadino fino ad arrivare ai varchi portuali di San Benigno. Al seguito via terra si affiancherà quello via mare che dalla Foce arriverà al porto.
Greta Thunberg a Genova, cortei e maxi sciopero: domani sarà un "venerdì nero"
Il percorso
Secondo quanto riferito dagli organizzatori, il corteo partirà da piazza Giuseppe Verdi (davanti alla stazione di Brignole) per attraversare il centro cittadino fino ai varchi portuali del ponente, dove il blocco rimarrà in presidio.
Il percorso: Piazza Brignole - via Fiume - via XX Settembre - largo XII ottobre - piazza Corvetto - galleria Nino Bixio - Portello - galleria Garibaldi - piazza della Nunziata - via Gramsci - via Albertazzi - via Adua - via Buozzi - San Benigno (davanti al varco Albertazzi)
IL COMMENTO
