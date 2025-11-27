Guasto nella notte, via Siffredi senz'acqua. Rubinetti a secco in case e uffici

Sono diversi i palazzi di Sestri Ponente che questa mattina si sono svegliati senz'acqua a causa di un guasto avvenuto nella notte in via Buccari, all'incrocio con via Siffredi.

Diverse le abitazioni ma anche le aziende che hanno dovuto mandare i dipendenti a casa, in smart working, in attesa della riparazione del guasto. Si tratta dei palazzi compresi nel tratto tra via Siffredi all'angolo con via Buccari e la rotonda di via Siffredi.

Iren segnala che la causa non è legata ai lavori avvenuti nella giornata di ieri che hanno obbligato la chiusura delle condotte dell'acqua tra Sestri Ponente e Pegli per circa otto ore.

(Notizia in aggiornamento)