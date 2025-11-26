Attualità

Rifiuti, si dimette in blocco il consiglio di amministrazione di Amiu

di redazione
Nuovo caos attorno alle municipalizzate di Genova. Il consiglio di amministrazione di Amiu ha rassegnato le dimissioni. Il Cda dimissionario era composto dal presidente Giovanni Battista Raggi e dai consiglieri Simona Gagino, Antonio Oppicelli, Federica Schiano e Giovanna Damonte.
 
In attesa della nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, gli organi dimissionari garantiranno la piena continuità operativa dell’azienda e dei servizi rivolti alla cittadinanza, nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative vigenti. Ogni ulteriore aggiornamento relativo alla composizione dei nuovi organi sociali sarà comunicato tempestivamente.
 
"Questa decisione si inserisce in un percorso di rinnovamento dell’azione amministrativa – dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis –. Desidero ringraziare il presidente Giovanni Battista Raggi e tutti i componenti del Consiglio di amministrazione per la professionalità dimostrata in questi mesi e per il lavoro svolto nel corso del loro mandato. Con questo gesto hanno confermato senso di responsabilità e attenzione nei confronti delle importanti sfide che l’azienda e la città sono chiamate ad affrontare nel nuovo ciclo amministrativo". La prima cittadina sottolinea, inoltre, che "il ciclo dei rifiuti è una priorità assoluta di questo nostro inizio di mandato per garantire un sistema ambientale completo, moderno, efficiente e sostenibile".
 

