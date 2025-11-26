Rifiuti, si dimette in blocco il consiglio di amministrazione di Amiu

Nuovo caos attorno alle municipalizzate di Genova. Il consiglio di amministrazione di Amiu ha rassegnato le dimissioni. Il Cda dimissionario era composto dal presidente Giovanni Battista Raggi e dai consiglieri Simona Gagino, Antonio Oppicelli, Federica Schiano e Giovanna Damonte.

In attesa della nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, gli organi dimissionari garantiranno la piena continuità operativa dell’azienda e dei servizi rivolti alla cittadinanza, nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative vigenti. Ogni ulteriore aggiornamento relativo alla composizione dei nuovi organi sociali sarà comunicato tempestivamente.