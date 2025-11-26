IA e tecnologia, ecco i nuovi corsi di robotica per bambini e ragazzi

Wylab presenta i nuovi corsi di robotica dedicati ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 12 anni. Due percorsi, realizzati in collaborazione con la Scuola di Robotica di Genova, che offriranno ai giovani partecipanti un modo divertente, creativo e intuitivo per avvicinarsi alla tecnologia, alla programmazione e all’intelligenza artificiale.

Il progetto propone due differenti laboratori pensati per stimolare curiosità e capacità di problem solving attraverso attività pratiche e momenti di gioco strutturato.



I due corsi partiranno entrambi mercoledì 14 gennaio, e termineranno mercoledì 27 maggio. Le lezioni si terranno in presenza presso la sede di Wylab in via Millo 12/1, a Chiavari.

Robotica Animale

Un percorso ispirato alla natura, dove i bambini scopriranno come gli animali possono diventare modelli per invenzioni e soluzioni robotiche. Grazie a kit LEGO e robot educativi impareranno a costruire, programmare e dare vita alle proprie creature meccaniche.

Calendario e orari delle lezioni:

14 gennaio – 18 marzo 2026, mercoledì 15:00 – 16:30

25 marzo – 27 maggio 2026, mercoledì 17:00 – 18:30

AI & Machine Learning

Un laboratorio che introduce i più piccoli ai concetti di intelligenza artificiale e apprendimento automatico. Attraverso giochi, attività guidate e piccoli esperimenti scopriranno come le macchine “imparano” dai dati e reagiscono agli stimoli.

Calendario e orari delle lezioni :

14 gennaio – 18 marzo 2026, mercoledì 17:00 – 18:30

25 marzo – 27 maggio 2026, mercoledì 15:00 – 16:30

I corsi si svolgeranno interamente in presenza negli spazi di Wylab, un ambiente pensato per favorire creatività, collaborazione e sperimentazione. Ogni programma è progettato per essere accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta alla robotica.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a o chiamare il 347 2502800. Sono previsti sconti per le iscrizioni effettuate entro il 19 dicembre 2025.