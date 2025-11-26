L'agenda degli appuntamenti in Liguria di mercoledì 26 novembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria

12,15 - GENOVA. Sala della Trasparenza. Presentazione dell'evento "Il cuore oltre l'ostacolo" in programma ad Arenzano dal 27 al 30 novembre

10,30 - GENOVA - Palazzo Ducale, sala del Maggior Consiglio, P.zza Matteotti 9. Assemblea pubblica in occasione degli 80 anni dell'Associazione nazionale costruttori edili-Ance Genova 'Costruire è crescere', un racconto per immagini e voci, condotto da Marina Minetti. Alle 12 intervento del presidente della Regione Bucci.

12,30 - GENOVA - Regione, sala della Trasparenza, P.zza De Ferrari 1 - Conferenza stampa di presentazione dell'evento sportivo paralimpico "Virtus World Cross Country Championships 2025" inserito nel palinsesto di 'Liguria regione europea dello sport 2025'. Presenti l'assessore regionale Ferro, il presidente Cip Liguria Della Gatta, il sindaco di Arenzano Silvestrini e il presidente Coni Liguria Micillo.

10,30 - GENOVA - Palazzo Tursi, buvettina, via Garibaldi 9. Presentazione dell'iniziativa "Ho un APPuntamento video con il mio farmacista" per il rilancio delle farmacie comunali, più vicine ai cittadini grazie ai nuovi servizi digitali. Partecipano l'assessora comunale Lodi, il direttore generale e l'amministratore unico Farmacie comunali genovesi Rissoglio e Cattapani e la direttrice socio sanitaria Asl 3 Cevasco.

14 - GENOVA - Palazzo Tursi, salone di Rappresentanza, via Garibaldi 9. Workshop organizzato dal Comune di Genova "Accessibilità e diritti: pratiche per una società più inclusiva". Intervengono, fra gli altri, gli assessori comunali Lodi e Robotti.

Programmazione Primocanale

8 - Primomattino

9,25 - Libri e Idee

9,30 - Il medico risponde Giovanni Pratesi, la salute delle vene

10 - Al servizio del pubblico

12,30 - Newsroom28

13 - La finestra sul mondo in Lussemburgo

18 - Primogiornale

18,15 - Approfondimento

21 - Viaggio in Liguria: Le location cinematografiche

22,30 - Presa Diretta