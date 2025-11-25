Dakar 2026, anche la Liguria in Arabia Saudita: ecco l'automobile sponsorizzata da 250 cavalli

Dalla Liguria alle dune: presentata oggi la vettura sponsorizzata dalla Regione che parteciperà alla prossima Dakar Classic in programma dal 3 al 17 gennaio 2026 in Arabia Saudita.

Si tratta dell'Isuzu Vehicross V6 Benzina del 2000 di proprietà di Luciano Carcheri che la guiderà coadiuvato dalla copilota Fabrizia Pons. L'auto avrà il logo “Liguria – The Italian Riviera” sul vetro anteriore, sui fianchi laterali, sul portellone, sul cofano, sul tetto e sul casco.

La Dakar avrà luogo interamente in Arabia Saudita con la partecipazione di centinaia di veicoli provenienti da tutto il mondo (340 nell'ultima edizione). Dal 3 al 17 gennaio 2026 con partenza e arrivo a Yanbu: 14 giorni di gara (uno di prologo e 13 tappe di cui 2 dette 'marathon' senza assistenza) per un totale di 8 mila chilometri di prove speciali.

“Portiamo il nome di Liguria – The Italian Riviera in Arabia Saudita: questo rappresenta un primo passo per far conoscere la nostra regione anche a un nuovo e promettente mercato turistico, quello dei Paesi della penisola arabica, oggi in forte espansione. Le presenze dei turisti provenienti dai paesi dell'Asia Occidentale, infatti, nel 2024 sono state 50.725, 3.132 rispetto al 2023 (+6,58%) e il trend in crescita è confermato anche nei primi nove mesi del 2025: +3,38% rispetto allo stesso periodo del 2024 Nel mese di aprile la Regione Liguria sarà presente all’Arabian Travel Market di Dubai con il brand ‘Italian Riviera’, per promuovere le eccellenze del nostro territorio e rafforzare i rapporti con gli operatori internazionali.

Il numero dei turisti sauditi in Liguria è ancora contenuto, ma stiamo registrando, in tutte le fiere internazionali a cui partecipiamo, un crescente interesse per la nostra offerta turistica e per l’esperienza di viaggio che la Liguria può offrire. La presenza di una vettura brandizzata Liguria in una corsa automobilistica di grande prestigio e notorietà rappresenta, inoltre, un importante strumento di promozione internazionale, capace di accendere i riflettori sulla nostra regione e sul suo brand turistico nel mondo”, ha affermato l'assessore regionale al Turismo e al Marketing territoriale Luca Lombardi.

"La Dakar è una sfida straordinaria e un palcoscenico mondiale: avere una vettura che porta in alto il nome della Liguria significa valorizzare la nostra identità e le nostre eccellenze davanti a un pubblico internazionale, proprio in un anno in cui siamo Regione Europea dello Sport. È un’occasione preziosa di promozione e un grande orgoglio vedere un equipaggio ligure rappresentare la nostra terra con passione e determinazione", ha detto l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro.

Al volante della macchina sarà il pilota di Diano Marina Luciano Carcheri che vanta un curriculum di tutto rispetto con esperienze e titoli con le 4 e le 2 ruote. Ha già partecipato a 13 Dakar (8 in moto e 5 in auto) piazzandosi lo scorso anno al 22° posto assoluto. “Da ligure è per me un onore portare il nome della Liguria in luoghi che conosco benissimo, infatti la mia prima volta alla Dakar è stato nel 1991: da allora il richiamo di questa gara è stato per me una tappa fissa e ogni volta che ho raggiunto il budget mi sono iscritto – ha detto Carcheri - La mia peculiarità è di fare sempre tutto da solo, lavoro tutto l’anno alla preparazione della vettura, fortunatamente sono un meccanico e riesco quasi sempre a sistemare i problemi. Ogni sera al bivacco, anche dopo le tappe più lunghe di mille chilometri, indosso la tuta e passo molte ore a revisionare l’auto per la tappa del giorno dopo. Il nostro obbiettivo è quello di migliorare il settimo posto assoluto conquistato nella Dakar Classic del 2021 dove abbiamo vinto la categoria h3 benzina”.