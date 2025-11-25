Il Codice rosso è una legge che tutela le donne e i soggetti che subiscono violenze, atti persecutori e maltrattamenti. Si tratta della L.69/2019 dal titolo 'Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere'. Il Codice Rosso Rafforzato poi, in vigore dal 30 settembre 2023, ha introdotto un potenziamento della risposta giudiziaria contro la violenza domestica e di genere, accelerando indagini e introducendo nuove misure cautelari.
Ne abbiamo parlato a Primocanale con l'avvocato penalista Edvige Fanin nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
Violenza donne, l'avvocato spiega il codice rosso: cosa è cambiato, i reati puniti e le pene
di Eva Perasso
