Parcheggi selvaggi durante le partite, individuate due aree per le moto vicino al Ferraris

Due aree adiacenti allo stadio sono già state individuate ma servirà un confronto con la Questura per verificare se sono realmente utilizzabili senza creare problemi di sicurezza. Il tema degli scooter parcheggiati ovunque nel corso delle partite allo stadio Ferraris di Genova quando giocano Genoa e Sampdoria è stato affrontato in una commissione ad hoc nel Municipio Bassa Val Bisagno. I residenti di Marassi denunciano infatti che poco prima dei match gli scooter e le moto vengono parcheggiate selvaggiamente sui marciapiedi creando problemi anche all'accesso ai portoni delle abitazioni. E allora ecco che il Municipio sta cercando di trovare delle soluzioni utili a limitare il problema.

Obiettivo incentivare l'uso del trasporto pubblico

Il presidente Fabrizio Ivaldi fa il punto della situazione al termine dell'incontro: "Abbiamo già fatto degli incontri con gli uffici della mobilità e della polizia locale. Andremo avanti su questa strada e abbiamo chiesto un appuntamento con la Questura perché poi quando si parla di ordine pubblico durante le partite sono loro che gestiscono tutto. Ci sono diversi punti su cui stiamo lavorando: da una parte c'è una soluzione legata a due aree antistanti lo stadio che potrebbero essere utilizzate come parcheggio per le moto, poi c'è un lavoro per cercare incentivare l'utilizzo dei bus, anche potenziando soprattutto le linee collinari prima e dopo le partite". Le nuove tariffe Amt hanno portato alla gratuità dei mezzi la sera dopo le 22 e la domenica per tutti i residenti nella Città Metropolita di Genova. Il problema è che ormai le partite vengono giocate con orari e in giornate sempre diverse. Un problema in più quello dei bus anche legato alla crisi che sta vivendo l'azienda di trasporto pubblico locale.

Evitare le scritte sui muri

I residenti di Marassi poi hanno più volte denunciato l'imbrattamento da parte dei tifosi dei muri delle palazzine. Anche sotto questo aspetto il Municipio sta cercando delle soluzioni insieme all'assessorato alla Sicurezza di Genova.