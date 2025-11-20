Tg Orientamenti - Giorno 3

Ultime notizie
- Allerta gialla per neve nell'entroterra di Ponente dalle ore 15
- Freddo in Liguria: arriva il "graupel", la neve tonda anche a bassa quota
- "Una società che lascia sedie vuote crea un Paese senza futuro", flash mob Spi Cgil a Genova
- Ex Ilva, Venzano (Fim Cisl): "Governo rilanci la siderurgia, a Genova grande potenzialità"
- Treni Frecciarossa, la Regione "salva" Sarzana. E nasce un abbonamento mensile omnicomprensivo
- Traffico di droga, a Ventimiglia polizia ferma camion con 230kg di cocaina
IL COMMENTO
Demografia, in Liguria e in Italia tema di sola propaganda politica
“San Marcellino” compie ottant’anni e continua a “aprire porte” agli ultimi