Più di 35mila presenze per la seconda giornata di Orientamenti 2025: il programma di oggi

Giovanna Botteri e Alice Arcuri all'inaugurazione di Orientamenti 2025

Si è chiusa con oltre 35mila presenze la seconda giornata del Festival Orientamenti, in corso ai Magazzini del Cotone nel Porto Antico di Genova fino a venerdì 21 novembre. Leitmotiv del secondo giorno, oltre a incontri e panel che hanno ottenuto un grande successo di pubblico, la vasta offerta formativa e professionale della Liguria (e non solo): stand di scuole, ITS Academy, università ed enti di formazione, contenuti dedicati alle professioni emergenti, occasioni di confronto con il mondo del lavoro e laboratori pratici. giovedì 20 novembre, largo a una delle grandi novità dell’edizione 2025: Orientamenti rimarrà aperto al pubblico fino alle 21:30, per permettere alle famiglie di visitare il Festival compatibilmente ai loro impegni lavorativi.

Sono stati tanti i protagonisti del mercoledì. Tre “Dreamers” d’eccezione. Attilio Lombardo, componente della storica formazione della Sampdoria che conquistò lo scudetto nella stagione 1990-91 e attuale collaboratore tecnico dei blucerchiati, ha portato la sua testimonianza di uomo e di sportivo; Patrizio Masini, giovane centrocampista del Genoa, ha parlato nel suo intervento del valore educativo dello sport, inteso come palestra di vita e strumento per la crescita personale e professionale. Grande successo anche per l’incontro con Andrea Lucchetta, pallavolista tra i protagonisti della ‘Generazione di fenomeni’ che tra anni ’80 e ‘90 diede vita a una delle Nazionali più forti della storia di questo sport: al termine della carriera in campo è divenuto ambassador di Sport e Salute, trasmettendo la passione per il volley e i valori dello sport a centinaia di giovani.

Gran finale, alle 20:30 in sala Grecale, con un panel a cura del celebre psicanalista Massimo Recalcati, che parlerà a genitori, docenti e a tutte le figure di riferimento per i ragazzi su come prendere scelte ponderate per il proprio futuro.

Il programma di oggi, giovedì 20 novembre



Orientamenti rimarrà aperto al pubblico fino alle 21:30, per permettere alle famiglie di visitare il Festival compatibilmente ai loro impegni lavorativi. Di seguito alcuni dei principali appuntamenti di oggi:



Ore 08:30

Sala 1 - The Space

“Il cinema come linguaggio universale” - Giffoni Film Festival presenta il Modulo Whomi



Ore 09:30

Sala 2 - The Space

“È nata una Stella”: incontro con la pallavolista Stella Nervini



Ore 11:00

Sala 1 The Space

Cosa si nasconde dietro lo schermo del cinema? - “Giffoni in a Day on tour” presenta “I love Cinema”



Ore 11:30

Sala Grecale

“A scuola di privacy”: incontro con Pasquale Stanzione, Presidente Autorità Garante per la protezione dei dati personali.



Ore 11:30

Sala 2 - The Space

La floricoltura del Ponente ligure incontra gli studenti



Ore 14

Sala 7 Maggio - Capitaneria di Porto

Incontro con il Viceministro al Lavoro e alle Politiche Sociali, on. Maria Teresa Bellucci



Ore 15:30

Sala Austro

Premio Progetto Scuola Digitale Liguria - V edizione



Il programma completo delle prossime giornate e le modalità di iscrizione agli eventi sono disponibili sul sito ufficiale del Festival Orientamenti, www.orientamenti.regione.liguria.it.