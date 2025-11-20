L'agenda degli appuntamenti in Liguria di giovedì 20 novembre 2025

15 - Genova. Regione Liguria, aula Consiglio regionale, via Fieschi 15. In occasione del 36° anniversario della Convenzione Onu, decima edizione dell'incontro dell'Assemblea legislativa con 19 "Consigli comunali dei ragazzi" provenienti dalle quattro province liguri. Nel pomeriggio convegno "Oltre il secolo dei diritti dell'Infanzia", organizzato dal Garante per i diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza Guia Tanda

13 - Genova. Regione, sala Trasparenza, P.zza De Ferrari 1: presentazione dell'esenzione dal ticket per tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche rivolte ai pazienti con diagnosi accertata di maculopatia e la presentazione del progetto screening Oct in farmacia.

10 - Genova. Palazzo della Borsa, sala delle Grida, Via XX Settembre 44. Fase conclusiva della quarta edizione del Genova Global Goals Award. Presenti l'assessora comunale Beghin e il segretario generale della Camera di Commercio di Genova Caviglia.

9 - Genova. Policlinico S.Martino, Sala centro biotecnologie avanzate. Convegno organizzato da Cisl Fp Liguria su 'La riforma della sanità in Liguria - Ospedali e territori. Ruolo delle istituzioni e del sindacato'.

