Presidio ex Ilva, traffico paralizzato nel ponente di Genova. Primocanale in diretta

Ponente genovese bloccato e traffico paralizzato in città, situazione cominciata da questa mattina causata principalmente dalle chiusure dovute alla manifestazione dei lavoratori di ex Ilva a Cornigliano. Primocanale in diretta.

Strade chiuse da questa mattina

Permangono le chiusure di via Cornigliano, piazza Savio e Guido Rossa. I rallentamenti hanno influito anche sul traffico autostradale, auto bloccate da Genova Ovest all'uscita di Genova Aeroporto in direzione Savona e viceversa da Genova Pra'. In A12 coda da Genova Nervi fino a Sampierdarena traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Di fatto code già dalla mattina sulla Sopraelevata in direzione ponente, in via Cantore e nell'area portuale di varco Albertazzi.