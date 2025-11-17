Allerta meteo, mezzo milione di liguri su Primocanale

× Il tuo browser è obsoleto.

L’allerta meteo gialla e poi arancione che ha interessato la Liguria tra sabato e domenica ha generato una mobilitazione eccezionale del pubblico, con Primocanale al centro dell’informazione regionale grazie a una copertura continua, puntuale e seguita da numeri record su tutte le piattaforme. Ancora una volta il nostro gruppo ha svolto la funzione di vero servizio pubblico.

Dati televisivi

Quasi mezzo milione di persone – 488.996 – hanno seguito l’evoluzione dell’allerta meteo nel corso del weekend, con un picco di share del 36,11%, dato che indica che oltre un terzo dei telespettatori liguri con la tv accesa era sintonizzato su Primocanale nei momenti più critici.

Crescita digitale

L’ondata informativa ha trovato ampia risonanza anche sui social media:i reel pubblicati sulla pagina Instagram del gruppo hanno raggiunto 2.769.700 visualizzazioni, i post Facebook 397.329, mentre i video su TikTok sono stati visti da 74.826 utenti.

L’interesse per gli aggiornamenti in tempo reale ha coinvolto anche il sito Primocanale.it, che ha registrato 7.100 utenti nella giornata di sabato e 13.500 nella giornata di domenica

La squadra

Per garantire un presidio costante dell’emergenza, Primocanale ha messo in campo una squadra di 27 professionisti, composta da 14 giornalisti e 13 tecnici, impegnati nel fornire aggiornamenti in diretta dalle redazioni, dai territori e dalle sale operative.

Funzione di servizio pubblico

La risposta del pubblico, insieme al riconoscimento espresso dagli amministratori regionali e comunali e dalle centinaia di operatori coinvolti – protezione civile, vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari – conferma ancora una volta il ruolo di Primocanale come primo media della Liguria, l’unico a svolgere una funzione di servizio pubblico reale ed efficace, soprattutto nei momenti in cui la sicurezza dei cittadini richiede un’informazione tempestiva e affidabile.