Allerta arancione in Liguria, il presidente Bucci: "Massima attenzione"

di Giorgia Fabiocchi

Nel primo pomeriggio il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha fatto il punto del maltempo nella sede della Protezione Civile di Genova. "Ci aspetta un pomeriggio difficile, invito i cittadini a limitare gli spostamenti. I vigili del fuoco in due giorni hanno fatto più di 200 interventi in in territorio molto delicato".

