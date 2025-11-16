Nel primo pomeriggio il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha fatto il punto del maltempo nella sede della Protezione Civile di Genova. "Ci aspetta un pomeriggio difficile, invito i cittadini a limitare gli spostamenti. I vigili del fuoco in due giorni hanno fatto più di 200 interventi in in territorio molto delicato".
Allerta arancione in Liguria, il presidente Bucci: "Massima attenzione"
18 secondi di lettura
di Giorgia Fabiocchi
