Orientamenti 2025: privacy, Ia, sostenibilità e riuso. Lo stand dei Consumatori protagonista al Festival

Il Festival Orientamenti 2025 si conferma un punto di riferimento per diffondere tra gli studenti, le loro famiglie, educatori e docenti genovesi e liguri una corretta cultura consumerista e stili di vita sostenibili, sani e consapevoli offrendo momenti di formazione, orientamento e confronto sui temi del futuro.

Lo stand dei Consumatori, allestito dall’Istituto Ligure per il Consumo insieme alle Associazioni Liguri dei Consumatori riconosciute a livello regionale, con il contributo dei fondi MIMIT DM e DD e del programma consumatori della REGIONE LIGURIA, sarà tra i protagonisti della manifestazione con un ricco programma di iniziative dedicate all’innovazione digitale, alla consapevolezza civica e alla sostenibilità ambientale.

Il programma

Presso lo stand dei Consumatori saranno attivi, come da orari indicati, la raccolta RAEE di telefonini, tablet e lap top, la ruota della sostenibilità e i Laboratori del Riuso Sartoriale, del Riuso Elettrico e della Creatività del Riuso, aperti a tutti gli studenti e visitatori.

I partecipanti potranno conferire rifiuti elettronici, giocare e divertirsi con i quiz sulla sostenibilità e cimentarsi in attività manuali e creative, guidati da esperti e studenti di istituti liguri, per dare nuova vita a materiali e oggetti di uso quotidiano.

● RAEE-ccolta "Accendi il Valore Spegni lo Spreco"

iniziativa realizzata in collaborazione con AMIU Genova nell'ambito della settimana europea del riuso. Durante tutto il Festival, studenti e visitatori potranno consegnare telefonini, tablet e laptop non più utilizzati, anche guasti, ricevendo simpatici omaggi offerti dagli sponsor partner dell'iniziativa. Un gesto semplice ma significativo per promuovere la cultura del riuso e la tutela dell’ambiente. Dal 18 al 21 novembre, ore 9:30–12:30 e 14:30–16:30

● Ruota della sostenibilità

Gioco a quiz sui temi cel consumo, dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare con i premio gadget e bonus. Dal 18 al 21 novembre, ore 9:30–12:30 e 14:30–16:30

● Laboratori di Riuso Sartoriale

In collaborazione con le studentesse dell’Istituto Duchessa di Galliera

Martedì 18 novembre, ore 9:00–13:00

Mercoledì 19 novembre, ore 9:00–13:00

● Laboratori di Riuso Elettrico

In collaborazione con gli studenti dell’Istituto Gaslini/Meucci

Dal 18 al 21 novembre, ore 9:30–12:30 e 14:30–16:30

● Laboratori "Creatività... per il riciclo artistico!"

A cura di Ivana Duero e in collaborazione con l'Associazione Ambiente e Cultura: Energia al Quadrato

Giovedì 20 novembre, ore 9:00–12:30

● Seminari ed eventi formativi – Competenze digitali, Economia Circolare e cittadinanza attiva

Il programma dei Consumatori comprende inoltre tre seminari di approfondimento, condotti da esperti di rilievo nazionale e aperti a studenti, docenti e cittadini. Ogni incontro prevede la registrazione online obbligatoria e il rilascio di un attestato di partecipazione per gli studenti iscritti.

A scuola di privacy

20 novembre, ore 11:30–13:00 – Sala Grecale

Dialogo con Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali, dedicato alla tutela dei dati personali e all’uso consapevole della rete.

Il futuro dell'Ia passa per Genova

21 novembre, ore 11:00–11:50 – Sala 2, The Space

Incontro con Enrico Castanini, Direttore Generale di Liguria Digitale, sulle nuove opportunità professionali e sulle sfide etiche poste dall’intelligenza artificiale.

Supereroi della "bastanza" - Make tomorrow today

21 novembre, ore 12:00–13:15 – Sala 2, The Space

Incontro con Bruno Tognolini, intervistato da Luca Ponzi, Caporedattore TGR RAI Liguria, sul valore della sostenibilità e della responsabilità individuale.

Partecipare a Orientamenti 2025 significa anche investire sul proprio futuro di cittadini consumatori e utenti consapevoli: conoscere, sperimentare e agire.

Tra formazione, innovazione e sostenibilità, gli studenti liguri avranno l’opportunità di diventare protagonisti del cambiamento, da veri “Supereroi della Bastanza”.