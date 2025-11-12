Tunnel subportuale, Ferrante a Rossi: "Nessun abbattimento della Sopraelevata, anzi investiamo milioni per la manutenzione"

Durante la commissione municipale di ieri dedicata al tunnel subportuale e soprattutto ai disagi e ai cambiamenti che avverranno nella zona della Foce è tornato alla ribalta il tema della Sopraelevata. L'ingegner Alberto Selleri di Autostrade per l'Italia è stato chiaro: "Noi abbiamo fatto il progetto prevedendo l'abbattimento della Sopraelevata. Poi cosa vorrà farne la città non è compito nostro saperlo oggi".
Tunnel subportuale, la diretta della commissione
In un articolo pubblicato sul sito l'editore di Primocanale Maurizio Rossi ancora una volta ha fatto presente i rischi di abbattere questa arteria. Pronta la risposta dell'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova Massimo Ferrante.
"Ho letto quanto scritto da Rossi e prima che qualcuno pensi il contrario voglio rassicurare: l'abbattimento della Sopraelevata per ora è un falso problema, non c'è assolutamente nulla in programma. Questa amministrazione ha già deliberato investimenti per 4 milioni di euro per la manutenzione a dimostrazione della sua importanza. Solo dopo che sarà finito il tunnel faremo tutti gli studi del caso, verificheremo i flussi e poi eventualmente faremo valutazioni. Ma, lo ripeto, ad oggi non c'è niente di niente".
IL COMMENTO
