Addio a Franco Orsi, aveva 59 anni: una vita dedicata alla politica e al territorio

Se ne è andato all’età di 59 anni Franco Orsi, una delle figure più note e rispettate della politica savonese e ligure. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione non solo ad Albisola Superiore, città che aveva guidato per dieci anni, ma in tutto il panorama politico regionale.

Nel corso della sua lunga carriera, Orsi aveva ricoperto ruoli di grande rilievo istituzionale. È stato senatore della Repubblica dal 2008 al 2013 nelle file del Popolo della Libertà, vicepresidente della Regione Liguria dal 2000 al 2005 durante la presidenza di Sandro Biasotti, e sindaco di Albisola Superiore per due mandati consecutivi, dal 2009 al 2019.

La sua passione per la politica era nata molto presto: entrò in consiglio comunale ad Albisola Superiore nel 1985 tra le fila della Democrazia Cristiana, per poi approdare dieci anni più tardi in Regione Liguria con Forza Italia, partito nel quale avrebbe continuato il proprio percorso politico.

Negli ultimi anni, pur avendo lasciato la politica attiva, Orsi aveva continuato a impegnarsi per la comunità locale. Ricopriva infatti la carica di presidente del consiglio di amministrazione di Servizi Ambientali, la società partecipata che si occupa della gestione dei parcheggi, del verde pubblico, della raccolta dei rifiuti e dello spazzamento delle strade.

Dopo il suo ritiro dalla vita politica, si era trasferito a Sassello, dove aveva intrapreso una nuova avventura dedicandosi alla natura e all’agricoltura, gestendo con entusiasmo l’azienda agricola Pianale e un agriturismo.

Con la sua scomparsa, il territorio savonese perde un amministratore appassionato, un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita al servizio delle istituzioni e della sua comunità. I funerali si terranno venerdì 14 novembre alle 15 nella chiesa Stella Maris ad Albisola.

Messaggi di cordoglio

Cordoglio da parte del presidente della Regione Marco Bucci, e dalla Giunta regionale: “Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Franco Orsi, già senatore della Repubblica, ex vicepresidente della Regione Liguria e sindaco di Albisola Superiore. Da sempre impegnato per la Liguria e il suo territorio, Orsi ha dedicato gran parte della sua vita all’attività politica e amministrativa, animato da passione, competenza e spirito di servizio verso la comunità. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo le più sincere condoglianze e la vicinanza della Regione Liguria in questo momento di dolore”.

Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola: "Ho conosciuto Franco Orsi oltre trentacinque anni fa. Fin dagli inizi si era distinto come uno dei giovani politici più promettenti. Un amministratore preparato, sempre attento a tutto ciò che accadeva intorno a lui. Lo indicai per il Senato, dove divenne il più giovane senatore e si fece subito apprezzare da tutti per competenza e serietà. In quegli anni ha saputo rappresentare con dedizione la Liguria, affrontando con impegno i temi più importanti per il nostro territorio. Ovunque abbia svolto il suo ruolo, si è fatto stimare per la serietà e l’impegno profuso. La sua scomparsa mi addolora profondamente. Sono vicino ai suoi cari in questo momento di grande dolore".