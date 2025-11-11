Attualità

Pinguini a Capodanno, Pastorino: "Costo alto per una città in difficoltà, mi auguro vengano trovati sponsor"

40 secondi di lettura
di Filippo Serio

La notizia del Capodanno a Genova con i Pinguini Tattici Nucleari con una spesa di oltre un milione di euro sta facendo discutere in città. In molti infatti pensano che sia una cifra eccessiva per u evento che riguarderà al massimo 20.000 persone senza alcuna copertura televisiva nazionale e quindi senza alcun ritorno.

"Personalmente avrei fatto altre scelte, magari delle feste diffuse nelle varie zone della città - il commento di Gianni Pastorino, consigliere regionale Lista Orlando Presidente, al Programma Politico -  mi auguro che l'amministrazione trovi gli sponsor necessari a coprire questa spesa. In una città in difficoltà mi pare una cifra molto alta, ma lo ripeto non conosco nel dettaglio le cifre che mi auguro vengano coperte".

