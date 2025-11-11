Premio Rapallo Bper Banca 2025: La notte delle scrittrici - Lo speciale
3 secondi di lettura
di Redazione
ARTICOLI CORRELATI
Domenica 09 Novembre 2025
Premio Rapallo BPER Banca 2025: vincono Teresa Ciabatti e Tiziana LupiTorna uno degli appuntamenti più attesi del panorama letterario italiano: il Premio Rapallo BPER Banca 2025, prestigioso riconoscimento dedicato alle migliori autrici di narrativa e saggistica. La serata finale è andata in scena nella splendida cornice del Excelsior PalaceLe finaliste, selezionate d
Lunedì 03 Novembre 2025
Ad Annie Ernaux il premio europeo Rapallo Bper Banca - Lo specialehttps://www.youtube.com/embed/bkk3z4rE-IU?si=-uUBFIS9Jdrz9z8f
TAGS
Ultime notizie
- Copertura campi da padel del Marina Park, andrà abbattuta entro 60 giorni
- Premio Rapallo Bper Banca 2025: La notte delle scrittrici - Lo speciale
- Il medico risponde - Diabete, che cos'è e come si cura
- Madre rapisce figlio di 12 anni, lui chiede aiuto ai nonni: la polizia la arresta
- Cani scappano tra le auto in A7, salvati dagli agenti della stradale
- Meteo, arrivano le nuvole. Maltempo fino al weekend
IL COMMENTO
Dalla gigafactory di Genova a Urso, Brunetta & C: Meloni ha un problema
La grande spiaggia libera della Foce e un Waterfront per tutti i genovesi