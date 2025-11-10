Attualità

Metro a Canepari e Martinez, Tursi: "Obiettivo ripartire con i lavori a inizio 2026"

Incontro tecnico tra l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova Massimo Ferrante e i responsabili del consorzio Conpat appaltatori dei lavori di prolungamento
38 secondi di lettura
di a.pop.

Incontro tecnico tra l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova Massimo Ferrante e i responsabili del consorzio Conpat appaltatori dei lavori di prolungamento della metropolitana  lungo le linee Brin-Canepari e Brignole-Martinez.

Il consorzio ha presentato, oltre alla propria disponibilità, quella delle tre imprese esecutrici`che subentrerebbero nell'appalto (I.I.C S.p.A Società Benefit, Nuova PSC S.r.l, D.R. Ferroviaria Italia S.r.l.), con inclusa la clausola di salvaguardia occupazionale e la disponibilità a rivedere l'assetto delle aree di cantiere interferenti con i quartieri.

"L'amministrazione comunale e il consorzio elaboreranno un documento per definire tutti gli aspetti contrattuali necessari per la ripresa dei lavori. Si auspica la piena ripresa delle attività con l'inizio del nuovo anno e con un cronoprogramma condiviso" spiega l'assessore Ferrante.

