La forza dei genitori, alle 21 sei storie a 'People'

La forza dei genitori. Stasera alle 21 'People - Cambia il tuo punto di vista' racconterà il coraggio e la forza di genitori in particolare con figli disabili, ma anche chi ha perso una figlia, mettendo in luce le sfide quotidiane, le battaglie per i diritti, ma anche le incredibili risorse e l’amore con cui affrontano ogni ostacolo.

Una trasmissione che vuole essere molto più di un semplice racconto ma uno sguardo autentico sulle difficoltà e anche sulle speranze di chi vive questa esperienza.

In studio a Terrazza Colombo:

Laura è mamma di quattro figli tra loro Sofia che ha una malattia rarissima: non vede non cammina e non parla. Racconta la sua vita su Instagram con il profilo @mammayumyla4

Michela è mamma di Andrea che a 19 anni, in seguito a un grave incidente in autostrada, è diventato un disabile.

Marcello e Yuliya hanno due gemelli: uno è cieco e ha una paralisi cerebrale gravissima, l'altro è un piccolo vulcano di domande, amore e immaginazione. L' ultima grande sfida è portare il figlio disabile in Messico, dove una terapia sperimentale chiamata Cytotron potrebbe offrirgli la possibilità di miglioramenti importanti,

che con i metodi tradizionali non sono raggiungibili a causa del suo grave danno neurologico.

Elisa ha tre figli di cui due con diagnosi difficili: una con una malattia genetica rarissima e l'altro con una rara malattia autoimmune.

Gaetano, militare di lungo corso, è il papà di Karen morta nel 2017 in un incidente stradale, quest'anno ha conseguito ma maturità in nome della figlia e ha appena terminato il cammino di Santiago.