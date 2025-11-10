The Crypto Show - Episodio 8 - Lugano Plan ₿

In questo episodio “fuori porta”, Filippo e Lucrezia ci portano dentro al Plan₿ Forum di Lugano, l’evento svizzero di riferimento dedicato a Bitcoin e Stablecoin.

I nostri conduttori sono riusciti a intervistare il Sindaco Michele Foletti e il Segretario Comunale Robert Bregy, tra i fondatori e promotori di questa e altre iniziative crypto nella città di Lugano. Non manca infine l’intervista a uno dei personaggi più dirompenti di questo settore: Giacomo Zucco, Bitcoin maximalist.