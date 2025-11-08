Palasport, se Esselunga si ritira ecco chi è davvero in corsa per aprire il supermercato

Le lettere dell'insegna Esselunga che erano apparse il mese scorso sulla facciata del nuovo Palasport di Genova per poi venir coperte e sparire in poche ore, sembrano definitivamente cancellate. La notizia trapela dalla riunione romana tra azienda e sindacati, e ora lo spazio per la grande distribuzione all'interno dell'area commerciale del Waterfront attende nuovi acquirenti. Che a sorpresa potrebbero arrivare da fuori Liguria: un attore che ancora sul territorio non ha sedi ma che "accerchia" la regione con punti vendita nelle regioni limitrofe.

Chi è interessato dopo Esselunga

Tutti gli attori della GDO presenti a livello locale sono potenzialmente interessati: se il terzo negozio di Esselunga in città, dopo via Piave e via di Francia, non sarà quello vista mare della ex Fiera, non è altrettanto facile che gli storici concorrenti Coop e Sogegross possano andare a occupare quegli spazi. Per il gruppo della famiglia Gattiglia per esempio, ora la concentrazione è alta verso l'apertura del nuovo punto vendita di Quarto, nella ex area del Don Bosco, a pochi passi dall'esercizio Coop di corso Europa.

Il gruppo che da Pavia punta alla Liguria

Ma l'ago della bilancia lo muoverebbero soprattutto i denari richiesti per andare al Waterfront, accanto alle residenze sempre più frequentate da ospiti occasionali di bed & breakfast e foresterie: per acquisire i muri dell'area commerciale interessata alla vendita alimentare infatti servirebbero tra i 30 e i 40 milioni di euro, una operazione che metterebbe duramente alla prova i conti aziendali. E che invece non sembra spaventare il gruppo Finiper: nato 50 anni fa nel pavese, è proprietario degli Ipermercati Iper La grande i e dei supermercati UNES. Proprio questa ultima insegna, totalmente assente dalla Liguria, vanta 200 punti vendita in tutta Italia, con una forte concentrazione tra Emilia, Lombardia e Piemonte. E verso il mare guarda con interesse ormai da molto tempo.