Greta Thunberg il 28 novembre a Genova per lo sciopero generale pro Palestina

Greta Thunberg sarà in Italia il 28 e 29 novembre per partecipare alle manifestazioni pro Palestina organizzate a Genova e Roma in occasione dello sciopero generale proclamato dal sindacato Usb contro la “finanziaria di guerra”
L’annuncio è arrivato tramite un video pubblicato sulla pagina Facebook del Calp (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali). L’attivista svedese, con un berretto di lana e un largo sorriso, appare a meno di un mese dalla sua liberazione: era stata detenuta in Israele dal 1° ottobre al 6 ottobre 2025, dopo l’intercettazione della Global Sumud Flotilla al largo di Gaza. Partita da Barcellona il 1° settembre con altre 400 persone, la flotilla era stata bloccata dalla marina israeliana nella notte del 1° ottobre. Tutti gli attivisti furono arrestati e trasferiti al porto di Ashdod. Greta è stata rilasciata il 6 ottobre, atterrando ad Atene. "Durante il genocidio in Palestina è cruciale che tutti alziamo la voce, ci solleviamo e mettiamo fine alla nostra complicità", dichiara Thunberg nel video. "Ed è per questo che sono onorata di parlare con voi, ragazzi, che state mostrando un esempio al mondo intero". Il Calp e Usb accolgono la partecipazione della giovane attivista, simbolo globale della lotta climatica e ora anche della solidarietà con la Palestina.
