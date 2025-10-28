Entro la fine dell'anno 76 posti moto in più in piazza Dante

Entro la fine dell'anno la centralissima piazza Dante a Genova vedrà un leggero aumento dei parcheggi per moto: saranno circa 76 i posti moto in più, come annunciato dall'assessore alla Mobilità del Comune, Emilio Robotti, durante il consiglio comunale, in risposta a un'interrogazione di Ilaria Cavo di Noi Moderati Orgoglio Genova.
I nuovi parcheggi sorgeranno a seguito della conclusione dei lavori per la realizzazione di una nuova rampa accessibile davanti alla Casa di Colombo, parte di un progetto più ampio finanziato con fondi PNRR volto a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area. Il cantiere, gestito da Aster, ha comportato inizialmente la perdita temporanea di alcuni posti moto, ma con la fine delle opere la situazione qualcosa verrà recuperato.
Nonostante questo aumento, la domanda di posteggi per le moto in centro città resta molto elevata e la nuova dotazione di stalli sarà comunque insufficiente a coprirla completamente.
