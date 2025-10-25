Sant’Olcese inaugura il nuovo Ponte di Arvigo: un'opera che unisce memoria e futuro

× Il tuo browser è obsoleto.

Inaugurazione ponte di Arvigo a Sant'Olcese

Giornata di festa e di emozione a Sant’Olcese, dove questa mattina è stato inaugurato il nuovo Ponte di Arvigo, nella frazione di Isola. Un’infrastruttura attesa da tempo, che migliora la viabilità e i collegamenti interni del comune, restituendo alla comunità un passaggio importante non solo dal punto di vista pratico, ma anche simbolico.

L'intitolazione del ponte

Il ponte è stato intitolato a Stefanina Moro, giovane staffetta partigiana genovese torturata e uccisa dai nazifascisti a soli 17 anni. Un gesto che trasforma questa opera in un luogo di memoria e di valori, unendo il ricordo della Resistenza alla volontà di costruire un futuro solido per le nuove generazioni. Alla cerimonia, svoltasi in via Isola, erano presenti la sindaca di Sant’Olcese Sara Dante, la sindaca metropolitana di Genova Silvia Salis, il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Armando Sanna, i rappresentanti dell’Anpi, oltre a tanti cittadini e volontari. Un momento di partecipazione collettiva che ha unito istituzioni e comunità in un clima di orgoglio e riconoscenza.

Il simbolo di rinascita

Il nuovo ponte di Arvigo non è soltanto un collegamento tra due sponde: è un simbolo di rinascita, di unità e di memoria viva, che rafforza il legame tra passato e presente in una valle che continua a credere nelle proprie radici. Un segno concreto di come anche le piccole realtà del nostro territorio sappiano costruire grandi storie di identità e futuro. Questo nuovo ponte andrà a migliorare in modo significativo il collegamento viario tra la frazione di Isola e il resto del comune, contribuendo a una migliore accessibilità e potenzialmente a nuove opportunità per la comunità locale. Il ponte assume un significato di rinascita e di valorizzazione del territorio interno della Liguria, in un’ottica che va oltre la semplice infrastruttura.

