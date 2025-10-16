Aurelia bis a Savona, cantiere fermo: via l'azienda esecutrice, a inizio anno la ripresa dei lavori

Impossibile andare avanti e allora si va verso la sostituzione dell'azienda incaricata. L'obiettivo è far ripartire i lavori all'inizio del prossimo anno.
L’impresa ICI Italiana Costruzioni S.p.A., esecutrice delle opere, ha dovuto affrontare una serie di vicissitudini societarie, per le quali è stata avviata una procedura di ricomposizione del debito presso il Tribunale di Roma. Tale procedura doveva costituire un passaggio essenziale per il riassetto finanziario dell’azienda, anche attraverso la vendita di alcuni asset societari, così da garantire il prosieguo delle attività del cantiere.
Questo ha portato il rallentamento dei lavori. Anas e il Commissario straordinario hanno attivato gli strumenti sostitutivi della stazione appaltante, consentendo la continuità dei lavori attraverso il pagamento diretto di subappaltatori, fornitori e delle maestranze con il versamento degli emolumenti a favore degli operai. A Genova, presso la sede della struttura territoriale Anas Liguria, l'amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme, e il commissario di governo Matteo Castiglioni, insieme al responsabile della struttura territoriale Liguria Nicola Dinnella, alla presenza del viceministro delle Infrastrutture e trasporti, Edoardo Rixi e dell’assessore Lavori pubblici, infrastrutture e viabilità della Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone hanno incontrato i rappresentanti del territorio di Savona e La Spezia per coordinare i prossimi passi che garantiranno il prosieguo dei cantieri per le Varianti alla SS1 "Via Aurelia" di Savona e della Spezia, stralcio A.
Il Giudice potrà decidere di rigettare la proposta dell’impresa, consentendo così ad Anas di finalizzare la risoluzione dei contratti di appalto sia di Savona che della Spezia e completare i lavori con nuove imprese (già individuate) a partire dai primi mesi del 2026, oppure accogliere l’istanza e dunque consentire ad ICI di proseguire nella esecuzione dei contratti di appalto. In tal caso Anas potrà proporre reclamo secondo le procedure di diritto civile.
“È stata una riunione molto positiva, - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme. - Assieme al Governo, alla Regione e ai sindaci, siamo al lavoro per sbloccare i cantieri, ora fermi, monitorare le tempistiche per la realizzazione delle Opere e individuare misure per mitigare i disagi per il territorio”. Per quanto riguarda la variante della Spezia, per mitigare l'impatto negativo per la popolazione, Anas ha allo studio alcune misure volte a rendere utilizzabili in tempi rapidi i tratti già realizzati, utilizzando fornitori già contrattualizzati con accordo quadro.
Durante la riunione Anas, i sindaci e i rappresentanti della Regione, sotto indicazioni del viceministro Edoardo Rixi, hanno deciso di istituire due tavoli tecnici per i cantieri di Savona e La Spezia per verificare con un monitoraggio condiviso l’andamento dei lavori e individuare gli interventi necessari e prioritari, da attuare anche in modo immediato al fine di mitigare l’impatto dei cantieri nei centri abitati.
"Crediamo che ci debba essere un cambio di passo veloce per l’Aurelia Bis se vogliamo finalmente terminare l’opera, altrimenti rischiamo l’ennesima incompiuta: la gestione da parte del Commissario Castiglioni non ci ha assolutamente convinto, sono mesi che tutti eravamo a conoscenza della situazione complicata di Ici - spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria -. Siamo come al Monopoli, adesso: dopo tanti mesi ci ritroviamo al punto di partenza. D’accordo la burocrazia, ma nulla è cambiato in tutto questo periodo e l’unica speranza è quella che entro fine mese ci sia una risposta definitiva. Come Filca Cisl Liguria sollecitiamo ancora una volta tutti i soggetti coinvolti: non perdiamo più tempo. E se dovesse subentrare un’altra azienda chiediamo già adesso la clausola di salvaguardia occupazionale: su questo punto non siamo pronti a negoziare” conclude Tafaria.
