Aurelia bis a Savona, cantiere fermo: via l'azienda esecutrice, a inizio anno la ripresa dei lavori

L’impresa ICI Italiana Costruzioni S.p.A., esecutrice delle opere, ha dovuto affrontare una serie di vicissitudini societarie, per le quali è stata avviata una procedura di ricomposizione del debito presso il Tribunale di Roma. Tale procedura doveva costituire un passaggio essenziale per il riassetto finanziario dell’azienda, anche attraverso la vendita di alcuni asset societari, così da garantire il prosieguo delle attività del cantiere.

Questo ha portato il rallentamento dei lavori. Anas e il Commissario straordinario hanno attivato gli strumenti sostitutivi della stazione appaltante, consentendo la continuità dei lavori attraverso il pagamento diretto di subappaltatori, fornitori e delle maestranze con il versamento degli emolumenti a favore degli operai. A Genova, presso la sede della struttura territoriale Anas Liguria, l'amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme, e il commissario di governo Matteo Castiglioni, insieme al responsabile della struttura territoriale Liguria Nicola Dinnella, alla presenza del viceministro delle Infrastrutture e trasporti, Edoardo Rixi e dell’assessore Lavori pubblici, infrastrutture e viabilità della Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone hanno incontrato i rappresentanti del territorio di Savona e La Spezia per coordinare i prossimi passi che garantiranno il prosieguo dei cantieri per le Varianti alla SS1 "Via Aurelia" di Savona e della Spezia, stralcio A.

Il Giudice potrà decidere di rigettare la proposta dell’impresa, consentendo così ad Anas di finalizzare la risoluzione dei contratti di appalto sia di Savona che della Spezia e completare i lavori con nuove imprese (già individuate) a partire dai primi mesi del 2026, oppure accogliere l’istanza e dunque consentire ad ICI di proseguire nella esecuzione dei contratti di appalto. In tal caso Anas potrà proporre reclamo secondo le procedure di diritto civile.

Impossibile andare avanti e allora si va verso la sostituzione dell'azienda incaricata. L'obiettivo è far ripartire i lavori all'inizio del prossimo anno.