Futuro ex Ilva, i sindacati: "Silenzio inaccettabile". Il 16 sciopero anche a Genova

Regna ancora l'incertezza per quanto riguarda il futuro dell'ex Ilva. Per questo motivo i sindacati nazionali hanno indetto per la giornata del 16 ottobre sciopero in tutti i siti produttivi. "Riteniamo inaccettabile il silenzio di Palazzo Chigi che, a fronte della richiesta di incontro più volte reiterata degli scriventi, non convochi ancora un tavolo sulla chiusura del bando e le offerte pervenute" si legge in una nota firmata dai segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, Ferdinando Uliano, Michele De Palma, Rocco Palombella.

A finire nel mirino le ipotesi delle offerte presentate di acquisto presentate da Bedrock Industries "che prevederebbe solo 2000 unità occupate su Taranto e poco più di 1000 negli altri siti". In tutto sono dieci le manifestazioni d'interesse arrivate ai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia. Delle dieci proposte solo due avrebbero indicato l'intenzione di acquisre tutto il pacchetto ex Ilva, le altre otto solo alcuni impianti o rami d'azienda.

Ma nel mirino dei sindacati finisce anche la gestione della cassa integrazione straordinaria "dove le scelte unilaterali del Governo hanno di fatto interrotto le relazioni avute fino ad oggi" scrivono i tre segretari. Per questi motivi è stata indetta una campagna di assemblee nei siti del gruppo che culmineranno con una mobilitazione e lo sciopero di tutti gli stabilimenti per il prossimo 16 ottobre. "E’ il momento di scelte chiare: il Governo assuma la guida della ex Ilva con un forte intervento pubblico che guidi la transizione ed il rilancio di un’azienda oramai al collasso".

Nello stabilimento di Genova si è parlato negli scorsi mesi di realizzare eventualmente un forno elettrico. Ipotesi che ha scatenato le polemiche dei cittadini del quartiere che lo scorso 4 settembre sono scesi in piazza per dire no all'ipotesi.

