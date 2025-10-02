Global Sumud Flotilla: presidi e cortei anche a Savona, Spezia e Imperia

Non solo a Genova. Dopo la notizia dell'abbordaggio di più di 22 barche della Global Sumud Flotilla da parte dell'esercito israeliano, anche nelle altre grandi città liguri centinaia di cittadini sono scesi in piazza per manifestare.

Alla Spezia presidio fisso e corteo

Alla Spezia nel giro di un'ora dalle immagini che hanno fatto il giro del web è stato organizzato un corteo spontaneo che da piazza Chiodo, dove è presente un presidio fisso per Gaza, ha percorso le strade della città. Tra le fila di giovani e famiglie anche l'ex ministro Andrea Orlando e il segretario regionale del Partito Democratico Liguria, Davide Natale.

Corteo anche per le strade di Savona

Un corteo è partito anche a Savona: in centinaia sono partiti da piazza Mameli e hanno raggiunto la zona del porto per poi tornare verso via Paleocapa. In ordine di tempo si tratta della quinta iniziativa a favore del popolo palestinese e contro la guerra dopo il corteo per la pace il 6 settembre che si era concluso in Piazza Sisto e le manifestazioni organizzate il 19 settembre dalla Cgil e il 22 dai sindacati di base.

Presidio in serata a Imperia, oggi manifestazione a Ventimiglia

A Imperia un piccolo gruppo di persone è sceso in piazza nella serata di ieri e proprio lì è stata annunciata una manifestazione a Ventimiglia per la giornata di oggi, alle 17, in largo Torino.

