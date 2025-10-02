La Grande Bellezza conquista le Canarie: solo applausi per Duccio Forzano

La cultura delle isole Canarie e quella italiana si sono fuse ieri sera ne “La Grande Bellezza”, un meraviglioso spettacolo andato in scena all’Auditorio Alfredo Kraus di Las Palmas.

Un successo straordinario

Con la regia di Duccio Forzano, direttore artistico di Primocanale, La Grande Bellezza 2025 ha incantato un pubblico eterogeneo, composto dai tanti

italiani che vivono in questo arcipelago e da moltissimi spettatori locali, innamorati del nostro Paese. Quello ideato da Duccio Forzano è stato uno show che ha unito musica e teatro in chiave bilingue, celebrando il legame culturale tra Italia e Canarie.

Le telecamere di Primocanale presenti a teatro

In qualità di media partner e tra le aziende protagoniste della Settimana Internazionale dedicata all’Italia, Primocanale ha avuto un ruolo di rilievo in un evento che ha posto l’accento sulla cooperazione culturale ed economica tra i due territori.

Italia e Canarie sullo stesso palco

Tra i protagonisti della serata Cristina Ramos, Fasur Rodríguez, Francesco Baccini e Giulia Ottonello, accompagnati dalla Gran Canaria Big Band e dai cori Schola Cantorum dell’Università di Las Palmas e Pertini Vocal Ensemble di Genova. A condurre, l’attore e cantante Neri Marcoré.

Settimana Internazionale Italia, una rassegna condivisa

La serata ha aperto ufficialmente la Settimana Internazionale Italia, che proseguirà oggi e nei prossimi giorni con incontri e attività al Rettorato dell’Università di Las Palmas, grazie al sostegno di istituzioni e imprese canarie e italiane.

