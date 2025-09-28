Attualità

Servizi al cittadino, nuova apertura per Iren a Genova Voltri

Nel nuovo spazio Iren i cittadini potranno ricevere assistenza sia su contratti di acqua, luce e gas, sia su Internet per la casa, assicurazioni e tante soluzioni innovative
1 minuto e 11 secondi di lettura
di Redazione

Iren Luce Gas e Servizi è sempre più radicato sul territorio e per farlo è pronto a inaugurare un nuovo store in via Verità, a Genova Voltri, che contribuirà a rafforzare ulteriormente il legame con la città.

Nel nuovo spazio Iren i cittadini potranno ricevere assistenza sia su contratti di acqua, luce e gas, sia su Internet per la casa, assicurazioni e tante soluzioni innovative e personalizzate per l’home management. L'apertura odierna rappresenta l'impegno concreto del Gruppo Iren nel rafforzare la relazione con il territorio, con l'obiettivo di essere presente in modo sempre più capillare e vicino alle comunità in cui opera.

"Il nuovo store a Voltri – ha dichiarato Paolo Robutti, Deputy CEO di Iren Mercato – è stato progettato per offrire un servizio eccellente e testimonia un impegno concreto sul territorio. Vogliamo essere, come sempre, un punto di riferimento, grazie alla nostra competenza e professionalità, offrendo ai clienti la possibilità di fare scelte consapevoli e convenienti: offerte luce, gas e connettività competitive, pacchetti assicurativi, mobilità sostenibile e una vasta gamma di soluzioni per l’efficienza energetica e la riduzione dei consumi".

Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30, e il sabato dalle 08:30 alle 12:30. È inoltre possibile prenotare un appuntamento tramite l’app IrenYou, selezionando lo store di Genova Voltri.

