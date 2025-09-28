"Dream run" a Genova, mille in corsa per l'Africa con Sant'Egidio

Dream run a Genova

Grande successo per la corsa per l'Africa "Dream run", che si è svolta in corso Italia, a sostegno del programma Dream della Comunità di Sant'Egidio, per la lotta all'Aids e alla malnutrizione in dieci paesi africani.

Chi sono i vincitori della corsa

Circa mille le persone che hanno preso parte alla corsa, si è trattato di runner professionisti, anche bambini, anziani e disabili. A tagliare il traguardo per primo per la 10 km categoria Donne è stata Anna Baldelli mentre per quella Uomini Matteo Pittaluga. Per la 5 km Uomini e Donne sono rispettivamente Davide Pepoli e Sara Ierardi. Premiati anche i bambini under 10 che primi hanno varcare l'arco "Dream run" quest'anno posizionato all'altezza di Boccadasse.

Il programma

Negli anni il programma Dream, nato nel 2002 con lo scopo di rendere accessibile a tutti la cura dell'Hiv, si è allargato e oggi si impegna a fornire in Africa un'assistenza sanitaria globale in modo gratuito. In particolare, il ricavato dell'edizione di quest'anno sarà interamente destinato all'acquisto di farmaci contro l'epilessia in Malawi, particolarmente necessari in un paese in cui questa malattia é molto diffusa a causa della maggiore incidenza di infezioni, traumi da parto e malaria cerebrale.

