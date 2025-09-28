La fiera dei Santi Cosma e Damiano anima Sampierdarena con oltre 80 banchi di gastronomia e merci varie

Un altro successo per uno degli appuntamenti più tradizionali di Sampierdarena: la storica Fiera dei Santi Cosma e Damiano. Organizzata dal Comune di Genova, l'iniziativa si intreccia alle celebrazioni religiose e alla tradizione popolare che a questa cerimonia associa la fine dell'estate e il ritorno alle consuetudini della stagione invernale.

Sampierdarena si trasforma in una grande esposizione a cielo aperto

Dalle ore 8 alle 20 il cuore dello storico borgo di Sancto Petro de Arena si trasforma in una grande esposizione a cielo aperto: circa ottanta banchi proporranno dolciumi, specialità gastronomiche, generi alimentari e merci di vario tipo, offrendo ai visitatori un percorso ricco di sapori e colori.

L’area della fiera si estende dal civico 111 di via Sampierdarena al civico 57 nero di piazzetta dei Minolli, per un totale di circa cinquemila metri quadrati.

