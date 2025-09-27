A Genova il raduno nazionale gli Alpini, Bucci: "Pronti per una grande festa"

La Liguria si prepara ad accogliere la 97° Adunata Nazionale degli Alpini, in programma dall'8 al 10 maggio 2026 che prenderà il testimone da Biella. Dopo il tradizionale passaggio della stecca, la Liguria si è mobilitata per predisporre strutture, viabilità, alloggi e iniziative collaterali perché le Penne Nere non rappresentano soltanto un corpo dell'esercito ma anche una comunità radicata nei territori, simbolo di solidarietà, servizio e memoria: "La scelta di Genova - affermano il presidente della Regione Bucci e il vicepresidente con delega ai Grandi Eventi Piana - è il frutto di un lungo lavoro ed è in qualche modo una riconferma della vocazione regionale a fare da ponte tra mare e monti, tra tradizioni montane e cuore urbano. Questo raduno non sarà solo una celebrazione degli Alpini, ma un'occasione unica per valorizzare la Liguria e promuovere le nostre comunità".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook