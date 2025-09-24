Maltempo, i piloti di Formula 1 Leclerc e Sainz atterrano all'aeroporto di Genova

Uno stop inaspettato quello dei due piloti di Formula 1 Charles Leclerc e Carlos Sainz, ex compagni di scuderia oggi rispettivamente della Ferrari e della Williams, che nei giorni scorsi sono atterrati all'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Poi, insieme su un van, in piena notte hanno viaggiato verso il Principato di Monaco.

I due viaggiavano sullo stesso jet privato

I due, infatti, avevano viaggiato sullo stesso jet privato destinato a riportarli a Monaco dopo il Gran Premio di Baku disputato domenica, ma a causa di una forte perturbazione che ha colpito la costa francese, il volo è stato deviato.

Poi in autostrada A10 con direzione Francia

A Genova i due hanno affittato un van e dopo circa un paio d'ore di viaggio hanno raggiunto finalmente Monaco. Un percorso più lungo del previsto, che è stato condiviso dai due ex compagni di scuderia e che ha avuto come protagonista Genova e tutta l’Autostrada fino al confine con la Francia.

