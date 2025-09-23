Al servizio del pubblico, l'intervento di Virgilio Cimaschi di Alac
3 secondi di lettura
di Redazione
TAGS
ARTICOLI CORRELATI
Giovedì 08 Maggio 2025
Bollette non pagate e pignoramento della casa: il punto con Alachttps://www.youtube.com/embed/AZPWilTQ8fI?si=s_YYcxB8IucwP25N
Sponsorizzate
Ultime notizie
- Incidente sulla A10, si ribalta un autoarticolato. Un ferito lieve
- Voltri, riaperta via delle Fabbriche dopo la frana di ieri
- Samp, i tifosi contestano e Tey promette: "Serie A entro il 2028"
- Il medico risponde - E' possibile prevenire l'alzheimer e le demenze?
- Portofino Talks, due giorni da record: oltre mille presenze tra ministri, artisti e manager
- Polemiche sulla frase di Chiarotti, scontro a distanza nei consigli regionale e comunale
IL COMMENTO
Comuni e Regioni, scelte dolorose senza una vera spending review
Bocciato il tunnel claustrofobico meglio aggiustare la Genova anni ‘70